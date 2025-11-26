Fast & Furious – Hobbs & Shaw, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Fast & Furious – Hobbs & Shaw – Trama
Fast & Furious: Hobbs & Shaw è il primo spin-off ufficiale della saga Fast & Furious con venature comiche. Luke Hobbs (Dwayne Johnson), un agente leale dei servizi segreti americani, e Deckard Shaw (Jason Statham), un ex agente britannico fuorilegge, sono due nemici giurati costretti a fare squadra. Devono fermare Brixton Lore (Idris Elba), un criminale potenziato ciberneticamente che minaccia il mondo con un virus biologico letale.
A complicare le cose c’è Hattie Shaw (Vanessa Kirby), sorella di Deckard e agente dell’MI6, che entra in possesso del virus. La storia è un mix di azione esagerata, inseguimenti, combattimenti, umorismo e battute tra i due protagonisti muscolari.
Fast & Furious – Hobbs & Shaw – Cast
Dwayne “The Rock” Johnson – Luke Hobbs
Jason Statham – Deckard Shaw
Idris Elba – Brixton Lore (il cattivo principale)
Vanessa Kirby – Hattie Shaw
Helen Mirren – Queenie Shaw (madre di Deckard)
Eiza González – Madame M (o Margarita)
Eddie Marsan – Professor Andreiko
Ryan Reynolds – Locke (agente CIA e amico di Hobbs, in un ruolo comico)
Kevin Hart – Air Marshal Dinkley
Rob Delaney – Agente Loeb