Fast & Furious 9, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast & Furious 9. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Fast & Furious 9 – Trama

Fast & Furious 9 (titolo originale F9: The Fast Saga) è il nono capitolo della serie. Dominic Toretto vive una vita tranquilla con Letty e il figlioletto Brian, lontano dalle missioni. Il passato però bussa alla porta quando la squadra (Roman, Tej, Ramsey e Mia) lo richiama per una nuova minaccia globale: Jakob Toretto, il fratello minore di Dom (da anni considerato morto), è diventato un letale agente al servizio del giovane dittatore Otto e della cyber-terrorista Cipher (prigioniera ma ancora pericolosissima).

Jakob vuole impossessarsi di Aries, un’arma capace di controllare tutti i sistemi informatici del pianeta. Tra inseguimenti spaziali (letteralmente), salti impossibili con auto elettromagnetiche, ritorni dal passato (Han è vivo!) e flashback sull’incidente che ha ucciso il padre dei Toretto, Dom dovrà affrontare il fratello e chiudere i conti con il proprio passato per salvare il mondo e la famiglia.

Fast & Furious 9 – Cast

Vin Diesel – Dominic Toretto

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Ludacris (Chris “Ludacris” Bridges) – Tej Parker

John Cena – Jakob Toretto

Nathalie Emmanuel – Ramsey

Jordana Brewster – Mia Toretto

Sung Kang – Han Lue

Helen Mirren – Magdalene “Queenie” Shaw

Charlize Theron – Cipher

Michael Rooker – Buddy

Cardi B – Leysa (cameo)

Kurt Russell – Mr. Nobody

Lucas Black – Sean Boswell (cameo Tokyo Drift)

Bow Wow – Twinkie (cameo)

Jason Tobin – Earl Hu (cameo)