Fast & Furious 8, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 24 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast & Furious 8. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Fast & Furious 8 – Trama

Dom Toretto viene ricattato da una misteriosa e potentissima hacker di nome Cipher, che lo costringe a tradire la sua “famiglia” e a lavorare per lei. Per la prima volta i nostri eroi si trovano gli uni contro gli altri: Letty, Hobbs, Roman, Tej e gli altri devono fermare Dom e scoprire cosa lo ha spinto a cambiare bandiera, mentre Cipher prepara un piano che minaccia il mondo intero. Azione a New York, Cuba, Russia e tra i ghiacci, con inseguimenti mozzafiato e tradimenti inaspettati.

Fast & Furious 8 – Cast

Vin Diesel – Dominic Toretto

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Jason Statham – Deckard Shaw

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Ludacris (Chris Bridges) – Tej Parker

Nathalie Emmanuel – Ramsey

Kurt Russell – Mr. Nobody

Charlize Theron – Cipher

Scott Eastwood – Little Nobody (Eric Reisner)

Helen Mirren – Magdalene Shaw

Elsa Pataky – Elena Neves

Lucas Black – Sean Boswell (cameo)

Kristofer Hivju – Rhodes

Tego Calderón – Tego Leo

Don Omar – Rico Santos