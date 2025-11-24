Fast & Furious 8, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 24 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast & Furious 8. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Fast & Furious 8 – Trama
Dom Toretto viene ricattato da una misteriosa e potentissima hacker di nome Cipher, che lo costringe a tradire la sua “famiglia” e a lavorare per lei. Per la prima volta i nostri eroi si trovano gli uni contro gli altri: Letty, Hobbs, Roman, Tej e gli altri devono fermare Dom e scoprire cosa lo ha spinto a cambiare bandiera, mentre Cipher prepara un piano che minaccia il mondo intero. Azione a New York, Cuba, Russia e tra i ghiacci, con inseguimenti mozzafiato e tradimenti inaspettati.
Fast & Furious 8 – Cast
Vin Diesel – Dominic Toretto
Dwayne Johnson – Luke Hobbs
Jason Statham – Deckard Shaw
Michelle Rodriguez – Letty Ortiz
Tyrese Gibson – Roman Pearce
Ludacris (Chris Bridges) – Tej Parker
Nathalie Emmanuel – Ramsey
Kurt Russell – Mr. Nobody
Charlize Theron – Cipher
Scott Eastwood – Little Nobody (Eric Reisner)
Helen Mirren – Magdalene Shaw
Elsa Pataky – Elena Neves
Lucas Black – Sean Boswell (cameo)
Kristofer Hivju – Rhodes
Tego Calderón – Tego Leo
Don Omar – Rico Santos