Fast & Furious 7, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 17 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast & Furious 7. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Fast & Furious 7 – Trama

Dopo aver sconfitto Owen Shaw, Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua “famiglia” cercano di tornare a una vita normale. Ma il fratello maggiore di Owen, Deckard Shaw (Jason Statham), ex agente speciale britannico assetato di vendetta, inizia a dare la caccia uno per uno ai membri del team.

A complicare le cose arriva un potentissimo programma di sorveglianza chiamato “Occhio di Dio” e un’organizzazione mercenaria capitanata da Jakande (Djimon Hounsou). Per proteggere i propri cari e fermare Shaw, Dom e la crew accettano un’ultima, pericolosissima missione che li porterà da Los Angeles ad Abu Dhabi, fino alle montagne del Caucaso.

Il film è famoso anche per essere l’ultimo con Paul Walker (Brian O’Conner), scomparso tragicamente durante le riprese nel 2013: le scene finali con lui sono state completate usando i fratelli come controfigure e sofisticata CGI. Il commovente omaggio finale con “See You Again” di Wiz Khalifa e Charlie Puth è diventato iconico.

Fast & Furious 7 – Cast

Vin Diesel – Dominic Toretto

Paul Walker – Brian O’Conner

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Chris “Ludacris” Bridges – Tej Parker

Jordana Brewster – Mia Toretto

Kurt Russell – Frank Petty / “Mr. Nobody”

Jason Statham – Deckard Shaw (antagonista principale)

Djimon Hounsou – Mose Jakande

Tony Jaa – Kiet

Ronda Rousey – Kara

Nathalie Emmanuel – Ramsey (la creatrice di “Occhio di Dio”)

Lucas Black – Sean Boswell (piccolo cameo)

Elsa Pataky – Elena Neves

Noel Gugliemi – Hector (cameo)