Fast & Furious 6, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 10 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast & Furious 6. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Fast & Furious 6 – Trama

Fast & Furious 6 è un film d’azione del 2013 diretto da Justin Lin, sesto capitolo della saga incentrato su corse automobilistiche e inseguimenti ad alta velocità. Dopo il colpo da 100 milioni di dollari a Rio che ha permesso alla banda di Dominic Toretto di sfuggire alle autorità, i membri del gruppo si sono dispersi per il mondo, vivendo una vita nomade ma incompleta, senza poter tornare a casa. L’agente Luke Hobbs (Dwayne Johnson) rintraccia Dom (Vin Diesel) a Tenerife e lo convince a radunare la sua squadra per una missione ad alto rischio: fermare Owen Shaw (Luke Evans), un pericoloso mercenario ex agente britannico che guida una banda di fuorilegge specializzati in rapine su strada con auto superpotenziate.

Shaw e i suoi complici, equipaggiati con veicoli corazzati, stanno seminando il caos in Europa, rubando armamenti e causando incidenti mortali per coprire le fughe. Durante le indagini, Dom scopre che Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), la sua ex fidanzata creduta morta in un’esplosione nel primo film della serie, è viva e fa parte della gang di Shaw, vittima di amnesia e manipolata dal nemico. Questo twist personale spinge Dom a rischiare tutto, mentre Brian O’Conner (Paul Walker) deve bilanciare la missione con la paternità del figlio appena nato con Mia Toretto (Jordana Brewster).

La trama si snoda tra inseguimenti mozzafiato, come la spettacolare sequenza con un carro armato in autostrada e un epico confronto finale su una pista aeroportuale, culminando in sacrifici emotivi e colpi di scena che preparano il terreno per il capitolo successivo. Il film mescola azione esagerata, umorismo tra i protagonisti e un tocco di dramma familiare, enfatizzando il tema della “famiglia” come legante del gruppo.

Fast & Furious 6 – Cast

Il cast è guidato da Vin Diesel nel ruolo iconico di Dominic “Dom” Toretto, il leader carismatico e muscoloso della banda, e Paul Walker come Brian O’Conner, l’ex poliziotto infiltrato diventato padre e pilota leale.

Dwayne Johnson interpreta l’agente Luke Hobbs, un cacciatore di taglie duro e onesto che si allea con i fuorilegge per il bene comune, portando un mix di forza brutale e umorismo.

Michelle Rodriguez torna come Letty Ortiz, la fidanzata perduta di Dom, un’ex ladra tosta e abile alla guida, mentre Jordana Brewster è Mia Toretto, sorella di Dom e compagna di Brian, che affronta il dramma familiare.

Tyrese Gibson dà vita a Roman Pearce, l’amico comico e pasticcione di Brian, e Chris “Ludacris” Bridges è Tej Parker, il genio tecnologico del gruppo con un debole per le battute.

Sung Kang riprende Han Lue, il pilota zen e mangiatore di snack

Gal Gadot è Gisele Yashar, l’ex Mossad esperta di armi e interesse romantico di Han.

Luke Evans è l’antagonista Owen Shaw, un villain freddo e calcolatore, affiancato da Gina Carano nel ruolo di Riley Hicks, la sua fedelissima combattente e pilota.

Elsa Pataky interpreta Elena Neves, partner di Hobbs e interesse romantico di Dom, mentre Shea Whigham è l’agente Stasiak, collega goffo di Hobbs.