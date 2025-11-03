Fast & Furious 5, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 3 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Fast & Furious 5. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Fast & Furious 5 – Trama

È il quinto capitolo della saga più adrenalinica del cinema, per 130 minuti di pura benzina: inseguimenti mozzafiato nelle favelas di Rio, una rapina da 100 milioni di dollari e lo scontro tra due giganti come Vin Diesel e Dwayne “The Rock” Johnson.

Dominic Toretto (Vin Diesel) è appena evaso dal carcere grazie a Brian O’Conner (Paul Walker) e a Mia (Jordana Brewster). I tre sono braccati in tutto il mondo e finiscono a Rio de Janeiro, dove decidono di giocarsi tutto con un ultimo colpo impossibile: rubare i soldi sporchi del boss locale Hernan Reyes. Per riuscirci riuniscono la “famiglia” al completo: Roman, Tej, Han, Gisele, Leo e Santos. Sulle loro tracce due cacciatori implacabili: l’agente federale Luke Hobbs (Dwayne Johnson), un carro armato in giacca e cravatte; la poliziotta brasiliana Elena Neves (Elsa Pataky).

Il piano è perfetto… finché non inizia a deragliare a 300 all’ora. Casseforti che volano per le strade, treni deragliati, balzi sui tetti da brivido: Fast & Furious 5 è il momento in cui la saga smette di essere “solo” corse clandestine e diventa un film muscolare, il punto di svolta che ha fatto incassare oltre 626 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fast & Furious 5 – Cast

Vin Diesel → Dominic Toretto, il leader con il cuore d’acciaio

Paul Walker → Brian O’Conner, l’ex sbirro che ha scelto la famiglia

Dwayne Johnson → Luke Hobbs, il “cane da caccia” che odia perdere

Jordana Brewster → Mia Toretto, la sorella che tiene tutti uniti

Tyrese Gibson → Roman Pearce, la comicità che alleggerisce la tensione

Ludacris → Tej Parker, il genio dei gadget

Sung Kang → Han, lo zen con l’acceleratore

Gal Gadot → Gisele, la tiratrice scelta che conquisterà Han

Elsa Pataky → Elena Neves, la poliziotta onesta in mezzo al caos

Matt Schulze → Vince, il “vecchio amico” che torna dal passato

Tego Calderón e Don Omar → Leo e Santos, i portoricani tutto pepe