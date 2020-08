Famiglie ritrovate su Real Time: al via la stagione 4

Famiglie ritrovate è un programma tv della categoria reality in onda in Italia su Real Time, da gennaio 2017 per la prima stagione, da gennaio 2018 per la seconda, terza stagione dall’8 maggio 2019 e quarta stagione dal 13 agosto 2020. Si tratta della traduzione del format originale americano “Long Lost Family” trasmesso per la prima volta negli Usa da TLC (la stessa di Vite al Limite) nel 2016.

Il programma racconta le vicende di bambini adottati che cercano disperatamente di riunirsi ai loro genitori veri che non hanno mai conosciuto. I presentatori storici di tutte le edizioni sono Chris Jacobs e Lisa Joyner.

Famiglie ritrovate – Orari e Canale

Famiglie ritrovate va in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì dalle 21,20 alle 23,10 circa. Ogni puntata prevede due episodi della durata di 55 minuti. Le puntate d’esordio del 13 agosto hanno per titolo Adozione illegale e Mistero.

Famiglie ritrovate Dplay

È possibile rivedere il programma sul Portale Dplay a questo link.