Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Fall. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Fall – Trama

Becky (Grace Caroline Currey), segnata dalla morte del marito Dan (Mason Gooding), caduto durante un’arrampicata, è in preda alla depressione e all’alcolismo. Un anno dopo, l’amica Hunter (Virginia Gardner) la convince a scalare la torre radio B67, alta oltre 600 metri nel deserto, per spargere le ceneri di Dan e superare il trauma.

Raggiunta la cima, la scala arrugginita crolla, lasciandole intrappolate a 518 metri d’altezza senza viveri né segnale telefonico. Con lo zaino contenente acqua e un drone incastrato su una parabola 15 metri sotto, le due affrontano disidratazione, avvoltoi e tensioni personali, tra cui la rivelazione che Hunter aveva tradito Becky con Dan. Becky, in un crescendo di disperazione, scopre che Hunter è morta durante un tentativo di recupero dello zaino e che ha immaginato la sua presenza.

Per salvarsi, Becky carica il drone con un messaggio d’aiuto e, in un atto estremo, usa il corpo di Hunter per far arrivare il cellulare a terra, riuscendo finalmente a essere soccorsa dal padre James (Jeffrey Dean Morgan). Il film, girato nel deserto del Mojave, è un survival movie che gioca sulla paura dell’altezza, con una regia che enfatizza le vertigini.

Fall – Cast

Grace Caroline Currey: Becky Connor, la protagonista in lutto che affronta la scalata.

Virginia Gardner: Shiloh Hunter, l’amica audace e influencer.

Mason Gooding: Dan Connor, il marito di Becky, morto in un incidente.

Jeffrey Dean Morgan: James Connor, il padre di Becky, che la sprona a superare il dolore.

