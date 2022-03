Falegnami ad alta quota debutta su DMAX

Su DMAX, canale del gruppo Discovery Italia visibile sul numero 52 del digitale terrestre, è pronta a debuttare una nuova serie che vede protagonisti i Curzel, falegnami trentini specializzati in ristrutturazioni di rifugi ad alta quota e nella realizzazione di baite in bioedilizia.

La serie si chiama Falegnami ad alta quota e segue le sfide dei fratelli Paolo e Giovanni che affrontano l’impossibile in costruzioni e ristrutturazioni ad alta quota, tra gli scenari meravigliosi delle Dolomiti trentine e dei suoi rifugi, con in testa una sola missione: costruire sempre più in alto.

Falegnami ad alta quota su DMAX: quando

Falegnami ad alta quota andrà in onda da mercoledì 9 marzo a partire dalle ore 21.20. La prima puntata, dal titolo Il cantiere deve riaprire, vede i fratelli Curzel alle prese con la riapertura del cantiere del leggendario rifugio Brentei a 2182 metri, con la rischiosa manovra del montaggio gru.

La serie si compone di sei puntate di circa 50 minuti ciascuna e va in onda ogni mercoledì. Le puntate sono disponibili in anteprime in streaming per tutti gli abbonati a Discovery+ e sono visibili a questo link.