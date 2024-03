Faking It Bugie criminali- Il giallo di Gradoli stasera su NOVE

Seguici su Whatsapp - Telegram

Torna su Nove stasera, martedì 12 marzo 2024, alle ore 21,25, la serie crime Faking It Bugie criminali condotta da Pino Rinaldi. L’episodio che andrà in onda sarà intitolato Il giallo di Gradoli. Ecco qualche anticipazione.

Faking It – Il giallo di Gradoli

In questa puntata, Pino Rinaldi e tre esperti analizzeranno il caso di Gradoli, un giallo che ha sconvolto l’Italia nel 2015.

Le due protagoniste, Tatiana e Shani, sono scomparse nel nulla e i loro corpi non sono mai stati ritrovati. Il marito di Tatiana e la sorella di Shani sono stati condannati in terzo grado per il duplice omicidio, ma la loro colpevolezza resta controversa.

La puntata di Faking It cercherà di ricostruire i fatti che hanno portato alla scomparsa delle due donne. Analizzare le bugie e le contraddizioni dei protagonisti della vicenda. Capire le motivazioni che potrebbero aver portato al delitto.