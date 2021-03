Durante l’esibizione degli Extraliscio feat. Davide Toffolo al Festival di Sanremo 2021, abbiamo visto una coppia di ballerini danzare al ritmo delle note del loro brano “Bianca Luce Nera”. Due giovani che hanno allietato la performance con i loro passi.

Ma chi sono i ballerini sul palco con gli Extraliscio? Si chiamano Elisa Fuchi e Christian Ermeti, e sono una coppia non solo sul palco, ma anche nella vita. I due possono vantare il titolo di Campioni Nazionali e Campionati Nazionali Assoluti per le Danze Folk, ottenuto nel 2019.

Elisa e Christian si sono allenati e si allenano tutt’oggi nella scuola di danza “Le Sirene Danzanti” di Rimini: la loro passione gli ha permesso di essere scelti da Jovanotti, sempre nel 2019, per il suo Jova Beach Party, ed in particolare per accompagnarlo durante l’esibizione di “Romagna Mia”.

La coppia, però, si è anche esibita all’interno di Mezzogiorno in Famiglia e nel programma Cantando Ballando. Sono stati scelti anche per i videoclip di Edmondo Comandini, Siro Facchin e Sonia Devis. Infine, hanno anche partecipato a Ballando con le stelle on the road.