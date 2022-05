Eurovision 2022, dove vederlo in tv?

Ci siamo: la settimana più importante per la musica europea è arrivata. L’Eurovision 2022, grazie alla vittoria l’anno scorso dei Maneskin, si tiene in Italia, a Torino, che ospita l’evento al Palaolimpico. Le date da segnare sul calendario sono martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio 2022.

Come sappiamo, l’Italia -che accede di diritto alla finale facendo parte delle Big 5, ovvero le cinque Nazioni che non hanno bisogno di passare per le semifinali- è rappresentata quest’anno da Mahmood e Blanco, che con la loro “Brividi” hanno vinto Sanremo 2022 e quindi, di diritto, partecipano all’Eurovision.

Ma dove si può vedere l’Eurovision 2022 in tv e dove lo si può ascoltare in radio? La manifestazione si può vedere in tv su Raiuno, che manda in onda tutte e tre le serate con il commento di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico. Ricordiamo che l’evento è presentato da Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan in lingua inglese: la versione in diretta in lingua originale è possibile seguirla sul canale Youtube dell’Eurovision.

Per chi non avesse un televisore a disposizione, è possibile ascoltare tutte e tre le serate in Radio, su Rai Radio 2. Ovviamente, internet ed i dispositivi mobili giungono in soccorso: su RaiPlay non solo è possibile seguire la diretta dell’evento, ma si può anche recuperare nei giorni successivi e vedere anche tutte le iniziative corollarie, dalle conferenze stampa alle interviste, fino al Turqoise Carpet.

Sarà possibile ascoltare in streaming anche la diretta radiofonica, tramite RaiPlay Sounds. Sia RaiPlay che RaiPlay Sounds hanno anche un’app per smart tv, tablet e smartphone. Infine, anche gli italiani all’estero potranno seguire in diretta l’Eurovision 2022 da Torino, grazie a Rai Italia, che lo tramette in Nord America, Sud America, Asia, Australia ed Africa.