Eurovision 2022, ci sono ancora biglietti?

E’ sicuramente uno degli eventi dell’anno: l’Eurovision 2022, il 10, 12 e 14 maggio, si tiene in Italia 31 anni dopo l’edizione del 1991, quella condotta da Roma da Toto Cutugno e Gigliola Cinquetti. L’edizione 2022, invece, si terrà al Pala Olimpico di Torino, capace di ospitare migliaia di spettatori.

Ma ci sono ancora biglietti disponibili per l’Eurovision 2022? La Rai informa che, se per la finale di sabato 14 maggio i posti sono tutti esauriti, ci sono ancora biglietti per le due semifinali di martedì 10 e giovedì 12. I biglietti per assistere alle semifinali sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone: una volta registrato, il singolo utente potrà acquistarne non più di quattro per ciascuno spettacolo. Si potranno avere tutte le informazioni chiamando lo 02.82900700 (dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 19:00) e presso l’info point del Pala Olimpico (aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 10:00 alle 18:00).

Condotto da Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan, l’Eurovision 2022 vedrà partecipare quaranta Paesi, tra cui l’Italia -che vinse nel 2021 grazie ai Maneskin-, con Mahmood e Blanco e la loro “Brividi”. Per quanto riguarda gli ospiti previsti, martedì 10 ci saranno Diodato, che proporrà una versione inedita di “Fai rumore” (brano che avrebbe dovuto partecipare all’edizione 2020, annullata per la pandemia) e Dardust che, accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants, scatenerà sul palco del Pala Olimpico la “Dance of beauty”, al ritmo dei più grandi successi della dance italiana.

Giovedì 12, invece, presenti Il Volo, che canterà “Grande Amore”, brano che nel 2015 si classificò terzo. Sabato, invece, salirà sul palco Gigliola Cinquetti, che vinse l’Eurovision nel 1964 con “Non ho l’età”.