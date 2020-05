Europe Shine A Light, l’Eurovision 2020 su Rai 1: cantanti e conduttori

Come ben sappiamo, l’Eurovision 2020 è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria. Nonostante questo, gli organizzatori hanno deciso di non lasciare i fan della manifestazione musicale più vista al mondo a secco, ed hanno pensato ad un format innovativo, Europe Shine A Light, previsto per sabato 16 maggio 2020, in onda su tutti i canali dei Paesi che avrebbero dovuto partecipare, compresa l’Italia, che lo manda in onda dalle 20:35 su Raiuno.

I cantanti che avrebbero gareggiato si esibiranno, ognuno dal proprio Paese, in una location esclusiva: per l’Italia, ci sarà Diodato, che canterà “Fai rumore” dall’Arena di Verona. A commentare la serata, Federico Russo e Flavio Insinna, mentre Al Bano racconterà le sue performance sui palchi europei ed Enzo Miccio commenterà gli abiti in scena. La serata si potrà anche ascoltare dalle 21:00 su Radio 2, con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Oltre a Diodato, per l’Italia è prevista anche la presenza degli altri artisti che hanno partecipato all’Eurovision Song Contest negli ultimi anni, ovvero Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin ed Il Volo.

A Rotterdam ci sarà uno studio, da cui saranno lanciati i collegamenti con i vari Paesi. Gli artisti, infine, si esibiranno anche in “Love Shine A light”, brano dei Katrina And The Waves, che vinse l’Eurovision nel 1997, per la Gran Bretagna. La serata sarà condotta dall’attrice Chantal Janzen, dalla conduttrice e cantante Edsilia Rombley e dal cantante Jan Smit.

Europe Shine A Light, streaming

E’ possibile vedere Europe Shine A Light in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.