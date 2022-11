Esterno Notte, quante puntate sono? La trama

Il caso Aldo Moro, ovvero il rapimento e l’omicidio da parte delle Brigate Rosse del Presidente della Democrazia cristiana avvenuti nel 1978, diventa una serie tv con Esterno Notte, un evento di Raiuno con la regia di Marco Bellocchio, che si era già occupato di questo fatto di cronaca al cinema, con il film “Buongiorno Notte”.

Ma da quante puntate è composto Esterno Notte? In tutto, gli episodi della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Raiuno li manda in onda due per volta per tre prime serate, tutte nell’arco della stessa settimana: lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre 2022.

Esterno Notte, la trama

1978. L’anno tra i più tormentati e ingombranti per la storia del nostro Paese. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. L’anno del rapimento e dell’omicidio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro (Fabrizio Gifuni), da parte delle Brigate Rosse, l’organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra costituitasi nel 1970 per propagandare e sviluppare la lotta armata rivoluzionaria per il comunismo.

L’anno in cui sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale, un governo sostenuto dal Partito Comunista (Pci), in una storica alleanza con la Democrazia Cristiana. Aldo Moro, il suo Presidente, è il principale fautore di questo accordo che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento con il più grande partito comunista in Occidente guidato da Enrico Berlinguer.

Proprio nel giorno dell’insediamento del Governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro e gli uomini della sua scorta cadono in un agguato in via Fani a Roma.

Il presidente della Dc viene rapito e l’intera scorta sterminata. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti. Cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile in via Caetani, esattamente a metà strada tra la sede della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista Italiano.