Essere Moana Segreti e misteri su NOVE: trailer, cast e streaming

Andrà in onta a partire da questa sera, giovedì 14 settembre 2023, la docu-serie dedicata a Moana Pozzi dal titolo Essere Moana Segreti e misteri. Prodotta da Verve Media Company per Warner Bros Discovery, viene proposta per la prima volta in televisione e sarà visibile su NOVE, il canale disponibile sul numero 9 del digitale terrestre.

La serie, che si compone di appena due puntate di 75 minuti ciascuna, racconta la vita e la carriera della celebre pornostar genovese, la cui morte, avvenuta nel settembre del 1994, ancora avvolta nel mistero al punto che in molti sostengono che sia ancora viva.

Essere Moana: cast

La docu-serie, scritta da Marco Gregoretti, Marina Loi e Flavia Triggiani, vede la partecipazione e le testimonianze di celebri volti del mondo dello spettacolo e del porno. Oltre al marito Antonio de Cesco, sono presenti Eva Henger, Rocco Siffredi e giornalisti e scrittori come Vittorio Sgarbi, Fulvio Abate, Antonio Dipollina e Anselma Dell’Olio.

Trailer Essere Moana Segreti e misteri

Essere Moana in streaming

Essere Moana Segreti e misteri è disponibile per la visione in streaming su discovery+, piattaforma in abbonamento. Durante la messa in onda televisiva, sarò possibile guardare le puntate in streaming anche accedendo alla sezione Live del sito ufficiale di NOVE.