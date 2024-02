Esselunga, La carota è il nuovo spot (Video)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Dopo la pesca e la noce, è giunto il momento della carota: parliamo del nuovo spot Esselunga, realizzato appositamente per il Festival di Sanremo 2024 ed in onda proprio durante la settimana del Festival.

La catena di supermercati continua a giocare con i prodotti che si trovano nella lista della spesa di gran parte delle persone, associandoli a storie emozionali per sottolineare come anche una spesa quotidiana possa trasmettere dei sentimenti.

È il caso anche de “La carota”, realizzato come gli altri due spot dall’agenzia creativa di New York Small e prodotta da Indiana Production e diretto da Sune Sorensen. Nello spot, una ragazza dice al padre di voler andare a vivere da sola e di essere già d’accordo con la madre.

L’uomo, però, non la prende bene: solo dopo alcuni confronti con la moglie, si rende conto che è giusto che la figlia diventi più autonoma. Organizza così un karaoke in salotto, come quando la figlia era piccola, e le dedica “Ti lascio una canzone”, brano di Gino Paoli.

I riferimento a Genova, e quindi alla Liguria (dove si tiene il Festival) non sono pochi: l’ambientazione è proprio a Genova, così come i personaggi parlano ligure e il supermercato in cui i protagonisti fanno la spesa è il primo aperto dalla catena nella città.

Se solo il primo spot, quello con protagonista una coppia separata e la figlia, era riuscito a creare un dibattito pubblico, quello sulla noce e questo con la carota sono molto meno d’impatto dal punto di vista delle polemiche.

La catena ha deciso infatti di spostare il focus sull’emozione e sui rapporti interpersonali, offrendo al pubblico meno spunti polemici ma più commozione, oltre che una possibile identificazione con i personaggi e con la quotidianità di un gesto come quello della spesa in un supermercato.