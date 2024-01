Enricomincio da me su Rai2 con Enrico Brignano: ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, lunedì 15 gennaio 2024, su Rai 2 in prima serata alle ore 21,20 va in onda Enricomincio da me, lo spettacolo teatrale di Enrico Brignano, in cui il comico romano riflette ironicamente sul suo percorso artistico.

La scaletta dello spettacolo è stata la seguente:

Introduzione

Il viaggio nel tempo

Il rapporto con la famiglia

Il rapporto con la moglie

Il rapporto con i figli

Il rapporto con il lavoro

Il rapporto con la musica

Il rapporto con la politica

Il rapporto con la società

Ospiti dello spettacolo

Durante lo spettacolo, Enrico Brignano ha ospitato diversi amici e colleghi, tra cui: Gabriele Cirilli, Gianluca Mech, Francesco Gabbani, Giorgia e I Gemelli di Guidonia.