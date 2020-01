Enrico Remigio vince 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario (gallery)

Colpaccio a Chi vuol essere milionario? del 29 gennaio 2020! Enrico Remigio ha vinto 1 milione di euro, riuscendo ad indovinare la domanda finale dopo quasi un’ora di titubanze e ragionamenti con Gerry Scotti. Enrico è il settimo concorrente che arriva al milione finale nella storia della versione italiana del format, il quarto ad aver vinto il montepremi finale.

Enrico Remigio ha trent’anni, è originario di un paesino in provincia di Pescara, laureato all’Università Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing e da oltre un anno vive e lavora a Singapore e ha una fidanzata francese che vive a Bangkok. Era tanta la sua voglia di partecipare al quiz cult di Gerry Scotti che non ci ha pensato un attimo ad affrontare 14 ore di volo per partecipare a Roma ai casting per diventarne uno dei concorrenti.

La settimana scorsa era arrivato alla domanda da 300.000 euro e l’aveva superata. Quest’oggi ha potuto leggere la domanda da un milione, rimanendo spiazzato perché non conosceva minimamente l’argomento:

Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?

Più volte, nonostante i tanti ragionamenti, ha detto di non voler rispondere perché non aveva alcun appiglio, né ricordava di aver mai sentito nulla in merito. Dopo alcune frasi sibilline di Gerry Scotti, Enrico ha però escluso una delle domande che gli sembravano più probabili e si è orientato velocemente su una di quelle che aveva invece precedentemente scartato, ossia “Le iniziali della figlia“, scegliendo infine di dare la risposta.