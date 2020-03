Enrico Papi tornerà a condurre Sarabanda,che non si chiamerà Sarabanda

Secondo quanto riportato da Tvblog, Enrico Papi starebbe per tornare alla conduzione di “Sarabanda”. Ma essendo questo un titolo di Mediaset, il nuovo programma avrà un altro nome.

La “nuova Sarabanda” andrà in onda su TV8, canale in chiaro di Sky sul quale Papi conduce “Guess My Age”. Per il momento, il programma occuperà 6 prime serate.

Potrebbe tornare ad avere una cadenza quotidiana – in caso di buon successo di ascolti – nella prossima stagione televisiva. Prossimamente verranno registrate le nuove puntate.

Intanto – come abbiamo già accennato – venerdì Papi condurrà la finale di Italia’s Got Talent al posto di Lodovica Comello.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)