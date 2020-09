Enrico Papi presenta Name That Tune su Tv8: casting e come partecipare

Name That Tune – Indovina la canzone è un programma tv della categoria quiz show che prende il via oggi 15 settembre in chiaro su Tv8 per la conduzione di Enrico Papi, volto popolare dall’emittente collegata a Sky. E proprio dal precedente programma di Papi, Sarabanda, sono stati presi l’asta musicale e il 7×30, mentre per il resto si tratta di uno show musicale in cui i concorrenti vip devono saper riconoscere le canzoni nel minor tempo possibile. La prima puntata vedrà Elettra Lamborghini e Lino Banfi guidare due squadre composte da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti contro Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D’Avena.

Name That Tune – Puntate, orari e canale

Name That Tune va in onda prima in chiaro su Tv8 ogni martedì in prima serata alle ore 21,30 e in streaming tramite il servizio SkyGo.

Name That Tune – Casting

Al momento il programma è stato pensato per soli vip che vengono invitati a partecipare dalla produzione. Probabilmente per questo è stato scelto un nome diverso da “Sarabanda” che era già la declinazione italiana dell’originale Name That Tune su cui si basava. Non è dunque possibile proporsi ma non è detto che sia così anche in futuro.