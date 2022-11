Enrico Montesano: Ballando 12 novembre 2022 (video e gallery)

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 12 novembre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dall’attore Enrico Montesano e dalla splendida ballerina Alessandra Tripoli. La coppia stavolta ha ballato una coreografia di Showdance sulle note del brano This is me, colonna sonora del film The greatest showman.

Enrico Montesano: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera la coreografia era un po’ meno nelle corde di Montesano, ma se l’è cavata comunque egregiamente. Sarà sicuramente uno dei finalisti del programma. Il voto totale della coppia è stato di 43 punti.

A voi il video dell’esibizione di Enrico Montesano e Alessandra Tripoli di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.