Endless Love Canale 5, quante puntate sono?

Con lo spostamento di Terra Amara nella prima serata di Canale 5, nel day time della rete ammiraglia Mediaset resta un vuoto, che però è già stato colmato. Da lunedì 11 marzo 2024 va infatti in onda Endless Love (titolo originale “Kara Sevda”), nuova serie tv proveniente dalla Turchia, dove è stata un successo.

In onda dal 2015 al 2017 su Star Tv, la serie racconta la storia di un amore tormentato tra un giovane uomo e una giovane donna, contrastato da vari ostacoli che, nel corso delle puntate, dovranno superare.

Ma da quante puntate è composto Endless Love? Va detto che nella versione originale gli episodi sono in tutto 74, su due stagioni, della durata di circa 140 minuti. L’edizione italiana, però, suddivide gli episodi in più parti, in modo da ottenere una durata di 45 minuti circa ad episodio. Gli episodi a disposizione di Canale 5 dovrebbero quindi essere 244, ma Mediaset potrebbe dividere ulteriormente le puntate, aumentandone il numero.

La trama di Endless Love

Kemal (Burak Özçivit) è un giovane studente di Ingegneria di umili origini, mentre Nihan (Neslihan Atagül) proviene da una famiglia benestante che sta avendo alcuni problemi economici. I due si incontrano per caso e si innamorano.

Il loro amore, però, è ostacolato dalla famiglia di Nihan, che vorrebbe che la ragazza andasse in sposa all’arrogante ma ricco Emir (Kaan Urgancıoğlu), in modo da risolvere i propri problemi economici.

A Kemal, quindi, non resta che trasferirsi ed accettare un lavoro come ingegnere in una miniera. Qualche tempo dopo, tornato ad Istanbul, Kemal rivede Nihan e si rende conto di provare ancora qualcosa per lei.