Emma Fielding – Il sito perduto su Raidue: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 16:55 va in onda Emma Fielding, ciclo di film-tv tratto dall’omonima saga di romanzi gialli con protagonista Emma Fielding (Courtney Thorne-Smith), archeologa che si trova coinvolta in alcuni misteri legata ai siti su cui lavora.

Emma Fielding-Il sito perduto, la trama

Il 22 marzo 2020 va in onda il film-tv “Il sito perduto”. Emma è un’archeologa che lavora insieme ai suoi studenti su diversi siti. Tra questi, uno che si trova vicino all’abitazione di suo padre, che sosteneva che in quella zona si erano insediati i primi coloni.

Una sera, mentre è al lavoro, Emma ha una discussione accesa con un uomo che si trova nei paraggi apparentemente per caso. Ma il mattino dopo, l’uomo viene trovato morto proprio nei pressi dello scavo. Emma viene così coinvolta nelle indagini, a cui lavora anche l’agente speciale Jim Connor (James Tupper): grazie anche all’aiuto dell’archeologa, il caso sarà risolto.

Emma Fielding-Il sito perduto, il cast

Ecco il cast di Emma Fielding-Il sito perduto:

Courtney Thorne-Smith: Emma Fielding

James Tupper: Jim Connor

Martin Cummins: Tony Markham

Adam DiMarco: Joe

Tess Atkins: Carey

Sitara Hewitt: Adelle

Kimberley Sustad: Perry

William Macdonald: Sherman

Vincent Gale: Webster

Preston Vanderslice: Bray

Sunita Prasad: Jessica

Emma Fielding-Il sito perduto, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Emma Fielding-Il sito perduto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.