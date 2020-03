Emma Fielding – Il castello maledetto su Raidue: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 16:50 va in onda Emma Fielding, ciclo di film-tv tratto dall’omonima saga di romanzi gialli con protagonista Emma Fielding (Courtney Thorne-Smith), archeologa che si trova coinvolta in alcuni misteri legata ai siti su cui lavora.

Emma Fielding-Il castello maledetto, la trama

Il 29 marzo 2020 va in onda il film-tv “Il castello maledetto”. Adelle (Sitara Hewitt), esponente della Soprintendenza per i beni culturali, chiede aiuto alla professoressa Fielding, perché nel castello in cui stanno effettuando alcune ricerche, hanno rubato diversi oggetti di valore e vorrebbe che tenesse d’occhio l’archeologo titolare delle ricerche, il professor Thomas Webster (Vincent Gale).

La professoressa si reca al castello e chiede aiuto all’agente Connor (James Tupper). Durante la permanenza al castello, che pare sia stato colpito dal sortilegio di una strega, vengono uccise due persone: il professor Webster e il custode del castello. L’agente Connor e la professoressa condurranno le indagini e scoveranno l’assassino.

Emma Fielding-Il castello maledetto, il cast

Ecco il cast di Emma Fielding-Il castello maledetto:

Courtney Thorne-Smith: Emma Fielding

James Tupper: Jim Connor

Adam DiMarco: Joe

Tess Atkins: Carey

Sitara Hewitt: Adelle

Kimberley Sustad: Perry

William Macdonald: Sherman

Vincent Gale: Webster

Preston Vanderslice: Bray

Fulvio Cecere: Sebastian

Emma Fielding-Il castello maledetto, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Emma Fielding-Il sito perduto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.