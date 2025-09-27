Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 27 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata da Emma Coriandoli (personaggio storico di Maurizio Ferrini) e dal ballerino Simone Di Pasquale. La coppia ha ballato una coreografia di Mazurka.

La loro esibizione è stata giudicata dall’ormai storica giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta, come voce “esterna”. Un giudizio è stato dato anche dai “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino.

A voi il video dell’esibizione della Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale di stasera. A seguire alcune immagini di quanto visto.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram