Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Si è spento a 94 anni Emilio Fede, giornalista e volto televisivo che si è aggravato negli ultimi giorni. Da tempo era ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

Inviato di guerra, direttore del TG1, la storia professionale di Emilio Fede è legata a quando Silvio Berlusconi lo ha portato a Mediaset (Fininvest) per il ruolo di direttore del TG4.

Al TG4 è stato direttore dal 1992 al 2012, ed il suo stile di conduzione è stato unico. Dopo la brusca separazione dal telegiornale, è stato spesso ospite telefonico di Giuseppe Cruciani su Radio 24.

Stefano Beccacece

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram