Emigratis 2022, quante puntate sono? Gli orari e gli ospiti

A quattro anni dall’ultima edizione, torna da mercoledì 28 settembre 2022 -ma su Canale 5– Emigratis, il programma comico che vede il duo Pio e Amedeo girare per l’Italia ed all’estero puntando numerosi personaggi famosi, che diventano le loro vittime e, soprattutto, permettono loro di non spendere un euro nei loro viaggi.

Ma da quante puntata è composto Emigratis 2022? In tutto, le puntate di questa nuova edizione sono quattro, un numero inferiore rispetto alle prime due stagioni (quando le puntate erano otto) ed alla terza (quando erano cinque). Inoltre, l’altra novità è il passaggio da Italia 1 -dove le tre edizioni sono andate in onda in primavera- a Canale 5, dove Pio e Amedeo avevano già presentato un loro show, Felicissima Sera.

Quali sono gli orari di Emigratis 2022? Il programma va in onda in prima serata: l’orario di partenza indicato da Canale 5 è le 21:20, ma sappiamo che solitamente Striscia la Notizia tende ad allungarsi anche di venti minuti, motivo per cui è probabile che le puntate comincino intorno alle 21:40. Ogni puntata ha una durata di circa tre ore, pubblicità inclusa, quindi la conclusione è prevista per le 00:40 circa.

Emigratis 2022, i nuovi personaggi

Tramite i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime che prenderanno parte allo show, sarà raccontata un’unica storia, ricca di colpi di scena. Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo che, come nelle precedenti edizioni, coinvolgeranno personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica.

Tra i tanti ospiti che vedremo nel corso della prima puntata: Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Fabio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson che sarà presente in tutte le quattro puntate.

Lo show sarà anche un momento per riflettere su tematiche importanti attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa: tema costante delle quattro puntate sarà infatti l’ecosostenibilità che accompagnerà Pio e Amedeo nel loro lungo viaggio.

Emigratis 2022, come vederlo?

È possibile vedere Emigratis anche in streaming su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.