Elvis, film su Canale 5: trama, attori e cast
Questa sera, lunedì 25 agosto 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Elvis. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Elvis – Trama
Il film Elvis (2022), diretto da Baz Luhrmann, racconta la vita e la carriera di Elvis Presley, icona del rock’n’roll, attraverso il rapporto complesso con il suo manager, il Colonnello Tom Parker. La storia segue l’ascesa di Elvis, dalla giovinezza nel Mississippi, influenzata dalla musica afroamericana, fino alla fama mondiale negli anni ’50, rompendo barriere sociali e culturali.
Il racconto esplora i successi, le controversie per le sue esibizioni provocatorie, il servizio militare, il legame con Priscilla Presley e i conflitti con Parker, che ne controlla la carriera, portandolo a successi come il “Comeback Special” ma anche a scelte discutibili, come i film commerciali e i concerti a Las Vegas. Sullo sfondo, i cambiamenti socio-culturali dell’America, fino alla tragica morte di Elvis nel 1977 a 42 anni.
Elvis – Cast
Austin Butler: Elvis Presley
Tom Hanks: Colonnello Tom Parker
Olivia DeJonge: Priscilla Presley
Helen Thomson: Gladys Presley
Richard Roxburgh: Vernon Presley
Kelvin Harrison Jr.: B.B. King
David Wenham: Hank Snow
Kodi Smit-McPhee: Jimmie Rodgers Snow
Luke Bracey: Jerry Schilling
Dacre Montgomery: Steve Binder
Natasha Bassett: Dixie Locke
Xavier Samuel: Scotty Moore
Yola Quartey: Sister Rosetta Tharpe
Alton Mason: Little Richard
Chaydon Jay: Elvis Presley (bambino)