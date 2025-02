Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Prende il via sabato 1 febbraio 2025, su Rai2, la serie tv “Elsbeth”, produzione che rappresenta uno spin-off delle serie “The Good Wife” e “The Good Fight”.

Elsbeth: la trama

La serie segue Elsbeth Tascioni, un’avvocatessa eccentrica e brillante interpretata da Carrie Preston. Dopo una carriera di successo a Chicago, Elsbeth si trasferisce a New York per collaborare con il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD). La sua missione ufficiale è monitorare l’operato delle forze dell’ordine, ma ha anche una missione segreta: indagare sulla possibile corruzione del Capitano C.W. Wagner. Con il suo approccio non convenzionale e la sua mente analitica, Elsbeth usa la sua prospettiva unica per risolvere casi intricati, spesso collaborando con l’agente Kaya Blanke.

Elsbeth: quante puntate

Prima Stagione: La prima stagione di “Elsbeth” è composta da 10 episodi, che vengono trasmessi su Rai 2 in cinque prime serate, con due episodi per serata a partire dal 1° febbraio 2025. La serie negli USA è stata rinnovata per una seconda stagione, che include 20 episodi.

Elsbeth – Cast

Carrie Preston come Elsbeth Tascioni, l’avvocatessa protagonista con un approccio unico alla risoluzione dei casi.

Carra Patterson come Agente Kaya Blanke, partner di Elsbeth nell’indagine e collaboratrice all’interno del NYPD.

Wendell Pierce come Capitano C.W. Wagner, il capo del dipartimento che Elsbeth è segretamente incaricata di monitorare per sospetta corruzione.

