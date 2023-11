Elodie Show 2023, su Sky uno speciale sul backstage al Mediolanum Forum di Assago

Ormai affermatasi come una delle artiste musicali più apprezzate della nuova scena musicale italiana, per Elodie è giunto il momento di avere uno speciale tutto suo in prima serata. Succede grazie a Sky, che oggi, venerdì 10 novembre, manda in onda Elodie Show 2023, uno speciale che racconta il backstage di uno dei più attesi concerti della cantante.

Lo speciale, in onda alle 21:15 su Sky Uno e in simulcast su Sky Arte ed alle 21:30 su Tv8 e in streaming su NOW, racconta infatti il dietro le quinte del debutto di Elodie al Mediolanum Forum di Assago il 12 maggio scorso.

Lo speciale mostra il dietro le quinte e non solo dello spettacolo, un live di caratura internazionale e dal grande successo di pubblico e critica che l’ha incoronata nell’Olimpo del pop italiano.

Oltre al backstage, si potranno vedere alcune delle performance di Elodie più applaudite e ballate dal pubblico presente quella sera, il tutto intervallato da una chiacchierata esclusiva per raccontare in prima persona come questo evento, che ha richiesto una lunga e intensa preparazione, sia stato la realizzazione di uno dei suoi sogni.

Elodie, accompagnata dalla band e dal corpo di ballo, si esibisce in molte sue hit, da “Andromeda” a “Bagno a mezzanotte”, da “Due” a “Margarita”, e cantare accompagnata anche da ospiti speciali come Elisa, Big Mama, Rkomi e Paola e Chiara.

Elodie Show 2023 arriva a pochi giorni dall’inizio del primo tour nei palazzetti, molti dei quali già sold out, che partirà da Napoli il 17 novembre e si concluderà a Milano il 9 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago.