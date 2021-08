Ella Schon, episodi Una famiglia di troppo e Quella cosa chiamata amore

Il 13 agosto 2021, alle 21:20, su Raidue vanno in onda due episodi di Ella Schon, serie tv tedesca trasmessa su Zdf dal 2018 al ritmo di due all’anno. La serie è composta da film-tv della durata di circa 90 minuti ciascuno ed hanno come protagonista una donna che scopre la doppia vita del marito defunto. Scopriamo insieme i due episodi in onda su Raidue.

Ella Schon – Una famiglia di troppo

Ella (Annette Frier) è una donna affetta da sindrome di Asperger e vive a Francoforte con il marito. Quando quest’ultimo muore, la donna eredita una villa a Fischland, costa di 45 chilometri, sul Mar Baltico. Recatasi con l’intenzione di venderla e tornare in città, scopre che qui vi vive Christina Kieper (Julia Richter), seconda moglie dell’uomo, madre di Ben (Maximilian Ehrenreich) e Klara (Zora Müller) ed in attesa di un altro bambino.

Ella non può quindi vendere la villa ed, aiutata dall’avvocato locale Hans Kollkamp (Rainer Reiners) decide di trasferirsi nella depandance. Kollkamp nota la memoria notevole della donna, che ricorda tutte le leggi, e decide di assumerla come tirocinante nel suo studio legale.

Ella Schon – Quella cosa chiamata amore

La protagonista accetta la proposta di Kollkamp ed inizia a lavorare nello studio legale, facendo conoscenza delle varie vicende del luogo e dei suoi personaggi. Tra questi, anche Josi, amiche di Christina, appena licenziata. Josi è incinta, ma Ella si rende conto che ci sono delle incongruenza sui tempi della gravidanza che rivelano un’altra storia.

Ella Schon, streaming

E’ possibile vedere Ella Schon in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.