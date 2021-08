Ella Schon, quante puntate sono?

Raidue potrebbe avere trovato una nuova serie tv tedesca con cui allietare le prime serate del suo pubblico. Ella Schon, in onda da venerdì 13 agosto 2021, fa parte di un ciclo di film-tv che la rete Zdf manda in onda la domenica sera, incentrati sempre sul romanticismo e la famiglia.

Ma da quante puntate è composto Ella Schon? Le puntate in onda fino ad ora in tutto sono sei, ma Zdf ne avrebbe ordinate altre, per un totale di undici puntate. Raidue, per ora, manderà in onda solo le prime due, ovvero “Una famiglia di troppo” e “Quella cosa chiamata amore”, ma non è detto che possa a breve mandarne in onda altre.

Ogni episodio ha la durata di circa 90 minuti, ed ha come protagonista Ella (Annette Frier), donna affetta da sindrome di Asperger, che alla morte del marito scopre che questo aveva un’altra moglie, Christina (Julia Richter), madre di due bambini ed incinta di un altro.

Christina vive in una villa a Fischland, sul Mar Baltico, che ora è di proprietà di Ella, che la vorrebbe vendere. Ma la protagonista decide di trasferirsi nella depandance e conoscere l’altra famiglia di suo marito, iniziando anche a lavorare come tirocinante nello studio legale dell’avvocato locale Hans Kollkamp (Rainer Reiners).