Elisa Isoardi si ritira da Ballando del 31 ottobre 2020 (video e gallery)

Durante la settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 31 ottobre, in onda su Rai1, la conduttrice Elisa Isoardi e lo storico ballerino Raimondo Todaro hanno deciso di ritirarsi. Purtroppo i problemi alla caviglia e al tendine che Elisa si sta portando dietro da alcune settimane si sono accentuati. La scorsa settimana la coppia aveva provato ad esibirsi ugualmente e aveva preparato un ballo anche per questa settimana, ma provando qualche piccolo passo dietro le quinte hanno capito che partecipare sarebbe stato un azzardo e avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione.

La coppia Isoardi-Todaro punta quindi ad avere qualche settimana di riposo in vista della puntata dedicata al ripescaggio, nella speranza che per allora la caviglia della Isoardi sia migliorata e la coppia possa quindi ritornare in gioco, qualora il pubblico scegliesse di votarli per tornare in gara.

A voi il video di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Elisa Isoardi – 31 ottobre 2020 IN ARRIVO