Elisa Isoardi senza Todaro: Ballando 26 settembre 2020 (video e gallery)

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 26 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la conduttrice Elisa Isoardi, senza purtroppo la presenza dello storico ballerino Raimondo Todaro, che qualche giorno fa è stato operato di appendicite e si trova ancora in ospedale. La Isoardi ha deciso quindi di continuare per entrambi, in attesa del rientro di Todaro, che si è accontentato di osservarla in collegamento dall’ospedale. Per lei un sensuale Freestyle sulle note di E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo.

Elisa Isoardi: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La Isoardi in solitaria è stata molto brava, seppure visibilmente emozionata. La giuria ha apprezzato, anche se la Smith ha sottolineato come nelle gare ufficiali in assenza di uno dei partner non si possa votare. Il voto per la Isoardi è stato 32 punti, a cui si aggiungano 10 punti di bonus della settimana scorsa, quindi 42 punti in totale.

A voi il video dell’esibizione di Elisa Isoardi (e Raimondo Todaro in collegamento) di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Elisa Isoardi – Freestyle 26 settembre 2020