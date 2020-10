Elisa Isoardi con Todaro: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery)

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la conduttrice Elisa Isoardi, di nuovo con lo storico ballerino Raimondo Todaro, che la settimana scorsa era assente per un’operazione alla appendicite ed è ancora in fase di ripresa, ma ha voluto ad ogni costo ballare. Per la coppia un sensuale Valzer sulle note di La Cura di Franco Battiato.

Elisa Isoardi: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una performance toccante, molto elegante, con mosse “soft” ma molto sensuali e appassionate. A fine esibizione Todaro è scoppiato a piangere. Il voto per i due è stato 36 punti.

A voi il video dell’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Elisa Isoardi – Valzer 3 ottobre 2020 IN ARRIVO