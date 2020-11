Elisa Isoardi: Ballando del 14 novembre 2020 (video e gallery)

Durante la puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 14 novembre, in onda su Rai1, la conduttrice Elisa Isoardi e lo storico ballerino Raimondo Todaro sono tornati in pista dopo i problemi alla caviglia e al tendine che Elisa ha avuto nelle scorse settimane. I due si erano ritirati per permettere alla Isoardi di riprendersi e giocarsi poi lo spareggio per rientrare in gara una volta guarita. La coppia si è esibita in un Paso Doble sulle note di Nessun dolore (titolo ironico).

Elisa Isoardi: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Giudizi spettacolari da parte della giuria (sia quella ufficiale che quella popolare). Il voto per i due è stato di ben 47 punti. Un rientro coi fiocchi!

A voi il video di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Elisa Isoardi – 14 novembre 2020 IN ARRIVO