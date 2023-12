Elisa-Buon Natale anche a te su Canale 5: scaletta e cantanti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Una vigilia di Natale in musica, con una delle artiste italiane più apprezzate e numerosi cantanti: è Elisa-Buon Natale anche a te, in onda questa sera, domenica 24 dicembre 2023, alle 21:30, su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Lo speciale, diretto da Luigi Antonini e prodotto da FriendsTv, è stato registrato nei giorni scorsi al Mediolanum Forum di Assago: Elisa regala al pubblico momenti inediti ed emozionanti con i suoi successi e tanti brani della tradizione natalizia.

Ospiti con lei sul palco straordinari nomi della musica e dello spettacolo: Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo Zanotti, Lorenzo Pasini e Simone Pagani, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer e Giovanni Storti. E i contributi speciali di Andrea Bocelli e Tiziano Ferro.

Dopo il trionfo a suon di sold out dei concerti portati nei teatri a dicembre scorso (“An Intimate Night”) e le due date andate esaurite in poche settimane all’Arena di Verona a giugno (“An Intimate Night in Arena”), Elisa porterà la sua musica nella prestigiosa e magica dimensione del Mediolanum Forum, dimostrando la versatilità di uno spettacolo unico nel suo genere.

Da sempre attenta all’ambiente, Elisa, nel corso della serata, sosterrà insieme a Legambiente l’importante iniziativa “Music for the Planet” per piantare nuovi alberi, rigenerare i territori e contrastare la crisi climatica nell’ambito del progetto europeo Life Terra.