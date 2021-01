Elettra e il resto scompare è un programma tv della categoria reality la cui prima puntata è andata in onda, domenica 10 gennaio 2021, su Real Time. Il format vede protagonista Elettra Lamborghini in uno spaccato della sua vita fuori dall’ordinario. Il reality ha debuttato sul nuovo portale Discoveryplus per poi arrivare sulla tv digitale terrestre. La prima stagione si articola in dieci puntate e parte dai preparativi del matrimonio di Elettra col dj Afrojack, comprensivi del suo addio al nubilato lungo tre giorni.

Elettra e il resto scompare: chi è Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è una cantante, modella e influencer romagnola, rampolla della famiglia Lamborghini, storica produttrice di auto di lusso e da corsa. Il titolo del programma viene dall’ultimo successo canoro, portato in concorso al Festival di Sanremo 2020: Musica e il resto scampare.

Elettra e il resto scompare – Orari e Canale

Elettra e il resto scompare va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni domenica alle 20.50 circa. Ogni puntata dura circa 25 minuti e ne viene trasmessa una a sera, per un termine stimato intorno alle 21.15.

Elettra e il resto scompare: Puntate su Discoveryplus

È possibile rivedere il programma in streaming sul Portale Discoveryplus a questo link.