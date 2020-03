Fotogallery di Ebonie Vincent, dottoressa di Piedi al limite

Chi è Ebonie Vincent la dottoressa di Piedi al limite, il nuovo reality americano che in Italia va in onda il lunedì sera su Real Time? Nei prossimi paragrafi troverai tutte le informazioni su Ebonie, compresa una ricca fotogallery.

Bio Ebonie Vincent

Ebonie Vincent è una podologa statunitense nata il 23 luglio 1986. È una ex giocatrice di pallavolo che, a quanto si apprende sul Web, non è sposata e non ha figli.

Della sua vita privata non sappiamo granché poiché sui social network non sono disponibili informazioni di questo tipo. Tutto quello che abbiamo scoperto su Ebonie è che dovrebbe essere single e che ha un fratello di nome William, anche lui medico.

Sul Web è presente con il suo sito ufficiale, su YouTube (dove pubblica video inerenti la sua attività da podologa) e, soprattutto, su Instagram dove ha oltre 20.000 follower.

La foto di Ebonie Vincent di Piedi al limite