E’ sempre mezzogiorno 2022: ricette e cuochi

Riparte quest’oggi, lunedì 12 settembre 2022, E’ sempre mezzogiorno, lo show dell’ora di pranzo di Rai1, prodotto in collaborazione con Stand by me e condotto dall’amata Antonella Clerici. Si tratta, dopo i buoni ascolti delle precedenti annate, della terza edizione del programma. L’orario di inizio sarà ancora una volta quello delle 11.55, dal lunedì al venerdì.

Con l’immancabile grembiule rosa, la Clerici accoglierà pubblico e ospiti nell’originale studio ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera. Ricette, chiacchiere e buonumore sono gli ingredienti principali del programma, insieme a nuovi giochi telefonici e a tanti ospiti che terranno compagnia al pubblico.

Continueranno le finestre sulle bellezze della nostra penisola: Federico Quaranta racconterà le meraviglie e gli angoli più suggestivi d’Italia, i produttori ci mostreranno le eccellenze gastronomiche del Made in Italy e il farmer della trasmissione ci guiderà in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli seguendo la giusta stagionalità per un approccio green alla tavola.

Ed ancora: gli appuntamenti con le festività italiane ed internazionali e la cucina etnica, sempre più diffusa e richiesta, specie dal pubblico più giovane; le interviste del venerdì, durante le quali amici ed esperti condivideranno con Antonella e con il pubblico la loro storia personale e il loro punto di vista originale; la rubrica della giornalista Angela Frenda, che si accenderà di nuove e interessanti sfumature per raccontare storie di vita, amore e cucina.

Il pubblico potrà ritrovare Alfio, il “factotum” di casa, lo chef Lorenzo Biagiarelli, Evelina Flachi con i consigli di nutrizione e i tanti cuochi conosciuti nella scorsa edizione. E tante, tantissime altre sorprese che gli spettatori scopriranno nel corso di questa nuova edizione.

E’ sempre mezzogiorno in streaming

Ricordiamo che le puntata del programma saranno caricate sulla pagina Raiplay dedicata, a questo indirizzo. Sarà così possibile rivedere tutte le ricette preparate dai cuochi e recuperare le varie rubriche andate in onda. Le ricette saranno anche pubblicate sulla sempre aggiornata pagina Facebook ufficiale del programma.