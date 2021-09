E’ sempre mezzogiorno 2021: cuochi, ricette e novità

Dopo l’ottimo riscontro avuto nella prima edizione, con ascolti spesso attorno ai 2 milioni di spettatori, oggi, lunedì 13 settembre 2021, ritorna E’ sempre mezzogiorno, lo show prodotto in collaborazione con Stand by me e condotto dall’amata Antonella Clerici. Anche per questa seconda edizione l’orario previsto di messa in onda è quello delle 11:55, dal lunedì al venerdì, su Rai1.

Con l’immancabile grembiule rosa, la Clerici accoglierà pubblico e ospiti nell’originale studio ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera. Grazie alla collaborazione del maestro Sal De Riso, neopresidente dell’Accademia maestri pasticceri italiani, i telespettatori potranno inviare una sorpresa speciale a una persona a cui vogliono bene (scrivendo all’indirizzo e-mail esempremezzogiorno@rai.it). Ci sarà poi la rubrica “Ci pensa Alfio”, dove il pubblico potrà chiedere aiuto e suggerimenti all’imprevedibile factotum di studio.

Arricchita anche la squadra degli chef, dopo un lungo viaggio in tutta Italia alla ricerca di nuovi cuochi della tradizione e dell’innovazione con un occhio all’ambiente. Continueranno le finestre sulle bellezze della penisola: Federico Quaranta racconterà le meraviglie e gli angoli più suggestivi d’Italia, i produttori mostreranno le eccellenze gastronomiche del made in Italy e il farmer della trasmissione guiderà i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli seguendo la giusta stagionalità, per un approccio green alla tavola.

Accanto ad Antonella Clerici tornano Lorenzo Biagiarelli, “il Signore degli Aneddoti”, per raccontare curiosità e retroscena del mondo della cucina, e Cristina Lunardini, detta “zia Cri”, con le sue ricette gustose. In onda ci saranno sempre il maestro panificatore Fulvio Marino, il già citato factotum di studio Alfio Bottaro, oltre ai consigli della nutrizionista del programma, Evelina Flachi. Confermato anche l’appuntamento con la giornalista Angela Frenda, che si accenderà di nuove e interessanti sfumature per tracciare ritratti di donne straordinarie che hanno cambiato il corso della storia.

Ricordiamo che le puntata del programma saranno caricate sulla pagina Raiplay dedicata, a questo indirizzo. Sarà così possibile rivedere tutte le ricette preparate dai cuochi e recuperare le varie rubriche andate in onda.