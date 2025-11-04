È sempre Cartabianca: ospiti del 4 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, martedì 4 novembre, in prima serata su Rete4, andrà in onda un nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento Videonews condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata, la decisione della Corte dei Conti di non validare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina che ha riacceso lo scontro tra Governo e magistratura e ha aperto scenari incerti sul futuro di un’opera da oltre 13 miliardi di euro. A seguire, spazio alla prossima manovra economica, quella con meno risorse dal 2014. Focus poi sul tema delle grandi disuguaglianze sociali: mentre il 50% della ricchezza nazionale è nelle mani di pochissimi, ci sono milioni di lavoratori a rischio povertà.

Saranno ospiti della puntata, per parlare degli ultimi fatti di politica, economia e attualità: Sigfrido Ranucci, giornalista; Enzo Iacchetti, attore e conduttore; Silvia Sardone, Lega; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Concita de Gregorio, la Repubblica; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Luisella Costamagna, giornalista; Francesca Pascale; Roberto Poletti, conduttore 4 di sera Weekend; Cinzia Leone, attrice; Andrea Prosperi, imprenditore.

Come sempre, il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore. Appuntamento alle 21.30 circa su Rete4 con la nuova puntata di È sempre Cartabianca.