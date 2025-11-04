È sempre Cartabianca: ospiti del 4 novembre 2025

04/11/2025 Debora Marighetti Notizie tv, Rete4 0

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, martedì 4 novembre, in prima serata su Rete4, andrà in onda un nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento Videonews condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata, la decisione della Corte dei Conti di non validare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina che ha riacceso lo scontro tra Governo e magistratura e ha aperto scenari incerti sul futuro di un’opera da oltre 13 miliardi di euro. A seguire, spazio alla prossima manovra economica, quella con meno risorse dal 2014. Focus poi sul tema delle grandi disuguaglianze sociali: mentre il 50% della ricchezza nazionale è nelle mani di pochissimi, ci sono milioni di lavoratori a rischio povertà.

Saranno ospiti della puntata, per parlare degli ultimi fatti di politica, economia e attualità: Sigfrido Ranucci, giornalista; Enzo Iacchetti, attore e conduttore; Silvia Sardone, Lega; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Concita de Gregorio, la Repubblica; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Luisella Costamagna, giornalista; Francesca Pascale; Roberto Poletti, conduttore 4 di sera Weekend; Cinzia Leone, attrice; Andrea Prosperi, imprenditore.

Come sempre, il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore. Appuntamento alle 21.30 circa su Rete4 con la nuova puntata di È sempre Cartabianca.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Seguici su Whatsapp - Telegram

Informazioni su Debora Marighetti 15947 articoli
Sono una giornalista che si occupa, per passione e professione, di tv e spettacolo dal 2006. Ho collaborato con Blogo, in particolare con Tvblog.it, dal 2006 al 2012, occupandomi di news, critiche, recensioni su telefilm, varietà, game show, reality show e molto altro. Sono apparsa sporadicamente su Traveblog.it. Ho gestito il magazine musicale di Dada tra il 2009 e il 2010 e collaborato, negli anni e senza continuità, con svariati blog e settimanali. Dal 2012 sono editor di Ascolti Tv Blog.

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*