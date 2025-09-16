Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, martedì 16 settembre, in prima serata su Rete4, andrà in onda un nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento Videonews condotto da Bianca Berlinguer.

Saranno ospiti della puntata, per parlare degli ultimi fatti di politica, economia e attualità: i giornalisti Maurizio Belpietro, Andrea Scanzi, Luisella Costamagna, Alessandro Sallusti, Francesco Borgonovo, Lorenzo D’Agostino e Caterina Collovati; Eyal Mizrahi, presidente federazione Amici di Israele; Simona Izzo, regista; Gianluca Xu, influencer; Favelas J Flous, rapper; David Della Morte Canosci, geriatra del Policlinico Tor Vergata di Roma; Enzo Iacchetti, conduttore tv.

Come sempre, il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore. Appuntamento alle 21.30 circa su Rete4 con la nuova puntata di È sempre Cartabianca.

