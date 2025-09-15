E’ morto il giornalista Franco Ligas
Pochi minuti fa è apparso sui profili di SportMediaset un articolo che annuncia la scomparsa del giornalista Franco Ligas, scomparso a 79 anni ed inconfondibile voce per gli appassionati sportivi soprattutto, per quelli del Cagliari e della Fiorentina.
Ha collaborato con Mediaset dal 1984 al 2013. Si legge: ” Dal 1984 al 2013, è una delle voci più riconoscibili della nostra redazione sportiva, un “tuttologo” dello sport capace di passare con disinvoltura dal galoppo dei cavalli ai gol di Maradona, dal basket al ciclismo”.
Con Paolo Ziliani ha dato vita all'”Ispettore Ligas“, un alter ego satirico che sbeffeggia con maestria le follie del pallone. Ha collaborato anche con Sportitalia per un anno, ed anche con Elefante TV.
Stefano Beccacece