Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 1 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film E alla fine arriva Polly. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

E alla fine arriva Polly – Trama

E alla fine arriva Polly (Along Came Polly) è una commedia romantica del 2004 diretta da John Hamburg, trasmessa in prima serata su Italia 1 il 1° luglio 2025. La storia segue Reuben Feffer (Ben Stiller), un perito assicurativo metodico e ossessionato dal controllo dei rischi, la cui vita crolla quando la moglie Lisa (Debra Messing) lo tradisce durante la luna di miele con Claude (Hank Azaria), un istruttore di sub.

Tornato a New York, Reuben incontra casualmente Polly Prince (Jennifer Aniston), una ex compagna di scuola dallo spirito libero e caotico. Nonostante le loro personalità opposte, i due iniziano a frequentarsi, dando vita a situazioni comiche e imbarazzanti. Quando Lisa torna pentita, Reuben si trova a scegliere tra la sicurezza del passato e l’imprevedibilità di Polly, imparando a lasciarsi andare. La commedia, leggera e ricca di gag, culmina in un lieto fine romantico.

E alla fine arriva Polly – Cast

Ben Stiller: Reuben Feffer

Jennifer Aniston: Polly Prince

Philip Seymour Hoffman: Sandy Lyle (amico attore di Reuben)

Debra Messing: Lisa Kramer (ex moglie di Reuben)

Hank Azaria: Claude (istruttore di sub)

Alec Baldwin: Stan Indursky (capo di Reuben)

Bryan Brown: Leland Van Lew (cliente avventuroso)

Michele Lee: Vivian Feffer (madre di Reuben)

Bob Dishy: Irving Feffer (padre di Reuben)

Missi Pyle: Roxanne

Jsu Garcia: Javier

Judah Friedlander: Dustin

Kevin Hart: Vic

Masi Oka: Wonsuk

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram