Dune, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 1 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Dune, il remake del classico film del 1984 allora diretto da David Lynch, tratto dal celebre romanzo di Frank Herbert uscito nel 1965. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dune – Trama

La nuova edizione di Dune è uscita nel 2021, diretta da Denis Villeneuve. Il film è la prima parte di un adattamento in due parti del romanzo.

Il film segue la storia di Paul Atreides, un giovane nobile e brillante e dotato di un destino eccezionale, che deve viaggiare verso il pianeta desertico Arrakis, noto anche come Dune, per assicurare il futuro della sua famiglia e del suo popolo. Arrakis è l’unica fonte di melange, una spezia preziosa e ambita che conferisce poteri sovrannaturali.

La narrazione si conclude nel deserto, sapientemente studiata per indurre a vedere il secondo capitolo della saga che ha consolidato la fama del giovane Timothée Chalamet, idolo amatissimo dalle nuove generazioni, e nella vita compagno della supermodella Kylie Jenner. È sua la parte che negli anni 80 fu di Kyle MacLachlan, celebre protagonista anche di Twin Peaks.

Dune – Cast

Il cast principale include:

Timothée Chalamet: Paul Atreides

Rebecca Ferguson: Lady Jessica

Oscar Isaac: Duke Leto Atreides

Josh Brolin: Gurney Halleck

Stellan Skarsgård: Baron Vladimir Harkonnen

Dave Bautista: Glossu “Beast” Rabban Harkonnen

Stephen McKinley Henderson: Thufir Hawat

Zendaya: Chani

Javier Bardem: Stilgar

Jason Momoa: Duncan Idaho

Sharon Duncan-Brewster: Dr. Liet Kynes

Chang Chen: Dr. Wellington Yueh