Dumbo, film su Rai1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 27 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Dumbo – remake del classico Disney uscito nel 2019 per la regia di Tim Burton. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dumbo – Trama

Il film Dumbo, diretto da Tim Burton nel 2019, è un remake live-action dell’omonimo film d’animazione del 1941. La storia è ambientata negli anni ’20 e racconta le vicende di Dumbo, un elefante nato con le orecchie enormi. Dumbo viene emarginato dal circo in cui è nato finché non si scopre che è in grado di volare. A quel punto ilo circo decolla, ma non mancheranno i guai. Alla fine, grazie all’aiuto di sua madre, Milly e Joe Farrier, e della trapezista Colette Marchant, riuscirà a trovare la sua strada nel mondo.

Dumbo – Cast

Il cast principale include:

Colin Farrell interpreta Holt Farrier, un ex domatore di cavalli che viene assunto dal circo Medici per occuparsi dei suoi animali.

Michael Keaton interpreta V.A. Vandevere, il proprietario di un parco divertimenti di nome Dreamland.

Danny DeVito interpreta Max Medici, il proprietario del circo Medici.

Eva Green interpreta Colette Marchant, una trapezista di Dreamland.

Alan Arkin interpreta J. Griffin Remington, un uomo d’affari che vuole sfruttare Dumbo per i suoi scopi.

Nico Parker interpreta Milly Farrier, la figlia di Holt.

Finley Hobbins interpreta Joe Farrier, il figlio di Holt.