Dritto e Rovescio: ospiti 9 ottobre 2025

Stasera, giovedì 9 ottobre 2025, in prima serata su Rete4 , tornerà con una nuova puntata Dritto e rovescio , il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio . Tra i temi proposti per la serata troviamo: la questione di Gaza e dalla posizione dell’Italia sulla scena internazionale. con le manifestazioni in Italia e le polemiche legate al 7 ottobre.

