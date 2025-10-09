Dritto e Rovescio: ospiti 9 ottobre 2025

Stasera, giovedì 9 ottobre 2025, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Tra i temi proposti per la serata troviamo: la questione di Gaza e dalla posizione dell’Italia sulla scena internazionale. con le manifestazioni in Italia e le polemiche legate al 7 ottobre.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema dell’antisemitismo e dell’odio che emerge da alcune piazze contro Israele e contro il governo italiano. A seguire, un approfondimento sul caso Ramy, con nuovi elementi emersi dopo la decisione dei pubblici ministeri di non archiviare la posizione dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento.

Dritto e Rovescio: ospiti 9 ottobre 2025

Saranno ospiti della puntata: il Ministro dei Traporti Matteo Salvini; Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia; Angelo Bonelli di Europa Verde; Simone Leoni di Forza Italia Giovani e Carmela Rozza del PD.

