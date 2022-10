Dritto e Rovescio: ospiti 6 ottobre 2022

Stasera, giovedì 6 ottobre, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della serata, il conduttore analizzerà con i suoi ospiti le urgenze del paese in vista della formazione del nuovo esecutivo, che dovrà dare risposte concrete a cittadini e imprese per quanto concerne caro-bollette e carovita. Nel corso della serata si dibatterà anche del tema legato al mondo del lavoro e del reddito di cittadinanza, in particolare se sia giusto lasciarlo in essere, rivederlo o abolirlo.

Tra gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Elisabetta Gardini di Fratelli d’Italia; Anna Maria Bernini di Forza Italia; Paola De Micheli del Partito Democratico; Luigi De Magistris di Democrazia Autonomia, ex sindaco di Napoli; Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia; Silvia Sardone della Lega; Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista; Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle, ex sindaco di Torino; Marta Collot di Potere al Popolo.

